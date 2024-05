Stiri pe aceeasi tema

- La piața, pentru o legatura de ceapa sau de patrunjel, platim cu cardul? Sunt pregatiți vanzatorii sau cumparatorii? Raspunsurile le puteți afla de la Teodor Birț, președintele Asociației Piețelor di Romania, la Dialogurile Puterii. Daca noi, cumparatorii, ne-am adaptat mai repede la tehnologia…

- De sarbatori, in toata țara, romanilor le place sa mearga la piața. Sa cumpere, sa compare, sa priveasca, piața devine, aproape, un punct turistic. Despre piața și produse, prețuri și servicii, calitate și siguranța, la Dialogurile Puterii, președintele Asociației Piețelor din Romania. Este forfota…

- Raspunsul la suplimente alimentare vs medicamente il puteți afla urmarind cu atenție Dialogurile Puterii cu dr. Ion Fulga, profesor de farmacologie si seful catedrei la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, Cu știința și responsabilitate, domnul profesor ne-a explicat…

- Cu trecutul nostru intram in relația de cuplu. Suntem noi doi, eu și partenerul meu, și spațiul dintre noi, care poate sa devina o gradina sau un spațiu al deșeurilor. In relație ne aducem și parinții și relațiile lor de cuplu, ne declara, la Dialogurile Puterii , dr. Alexandrina-Carmen Ene , psihoterapeut…

- ”Dependența este misterioasa și iraționala”, scrie psihiatrul Robert Dupont, primul director al National Institute on Drug Abuse din SUA și țarul drogurilor de la Casa Alba in timpul președinților Nixon și Ford.”, așa scrie Gabor Mate in cartea sa ”Pe taramul fantomelor infometate. Prizonieri in lumea…

- Absenteismul și scadere performanțelor școlare sunt printre primele semne care ar trebui sa le dea de gandit parinților ca, poate, copilul lor a cazut in capcana drogurilor,semnaleaza doctorul Radu Țincu, medic ATI și toxicologie la Spitalul Floreasca. ”Absenteismul școlar și scaderea performanțelor…

- Intr-un moment de tensiune crescanda intre Franța și Germania legat de gestionarea crizei din Ucraina, liderii celor doua țari, impreuna cu premierul polonez, se reunesc vineri la Berlin. Summitul de la Berlin marcheaza primul dialog in cadrul formatului „Triunghiul Weimar” , de dupa revenirea lui Donald…

- Toata sfera economica romaneasca este curioasa și, mai ales, nedumerita in ceea ce privește implementarea masurii guvernamentale E-Factura. Va fi ea de capabila sa rezolve problemele de colectare a taxelor la bugetului statului sau, de fapt, va impovara populația? ”Am inceput cu stangul, in sensul in…