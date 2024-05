Ţara din Europa care vrea să taie drastic impozitul pe profit O țara europeana iși propune sa reduca semnificativ impozitul pe profit, cu speranța de a atrage investitori. Propunerea de a aduce Irlanda de Nord la același nivel de impozitare ca și Republica Irlanda este avansata de cel mai important grup de lobby al mediului de afaceri din regiune, ca o masura de stimulare a creșterii economice intr-o zona cu probleme de lichiditate. Diferența considerabila intre rata de impozitare a profitului in Marea Britanie, de 25%, și cea din Irlanda, de 12,5% pentru companiile mici și 15% pentru cele mari, creeaza o competiție inegala pentru investiții, susține Federația… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca in perioada 30 aprilie - 2 mai sunt anuntate greve ale ofiterilor Politiei de Frontiera din cadrul aeroportului Heathrow.

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in perioada 30 aprilie ndash; 2 mai 2024, sunt anuntate greve ale ofiterilor Politiei de Frontiera din cadrul aeroportului…

- Vicepremierul și Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizita de lucru la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pe parcursul celor doua zile de lucru, el va avea intrevederi cu Ministrul de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și…

- Aluminiul a atins luni pe LME 2.728 de dolari tona, iar cuprul 9.640,50 de dolari – recorduri din 2022. Nichelul s-a scumpit la cel mai mare pret din noiembrie, de 19.355 de dolari tona. Cuprul este puternic folosit in industrie, in confectionarea de circuite electromice. Aluminiul este utilizat in…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,76%, si majoritatea sectoarelor au avut o evolutie degativa. Actiunile companiilor vanzare cu amanuntul au scazut cu 2,1%, desi cele din minerit au crescut cu 1,9%. Pietele europene au incheiat joia trecut primul trimestru al anului 2024 cu o crestere…

- CARAS-SEVERIN – In ziua de 3 aprilie 2024, in orașul Swansea din Țara Galilor, va avea loc ceremonia oficiala de numire! Dascalul este inainte de toate un educator, un fauritor de conștiințe a carui munca nobila plamadește destine omenești. Colectivele de cadre didactice de la Școala Gimnaziala din…

- Romania e preferata de straini. Vestea buna e ca numarul turiștilor straini care vin in Romania a crescut in ultimul an. Vestea proasta e ca vin mai puțini decat veneau inainte de pandemie. Iar asta inseamna ca și cheltuielile strainilor sunt mai mici, arata datele Institutului Național de Statistica…

- Actiunile europene au inchis joi la un nou maxim istoric, in urma ultimelor decizii de politica monetara luate de Banca Angliei si Banca Nationala Elvetiana, relateaza CNBC. Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,94% si a depasit recordul stabilit la inceputul acestei luni, pentru a inchide la…