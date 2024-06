Stiri pe aceeasi tema

- SCM USV Timișoara infrunta CSA Steaua București, in etapa a VI-a a Ligii de Rugby, prima din retur. Partida va avea loc sambata, 1 iunie, de la ora 14.00, in Ghencea. Jocul poate fi urmarit la Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Rugby TV. Echipa viola este prima in ierarhie, cu 21 de puncte, ... The post…

- CFR Timisoara a cedat oarecum conform calculelor hartiei in prima mansa a finalei pe terenul favoritei United Galati. Gazdele s-au impus cu 5-2 (2-0) iar jocul 2 al disputei dupa regula cel mai bun din cinci intalniri are loc tot in Moldova. Banatenii s-au prezentat in Sala Sporturilor Dunarea dupa…

- SCM USV Timisoara a pierdut astazi, in cadrul etapei a III-a a Ligii nationale de rugby, pe teren propriu in fata unui adversra de cosmar, Dinamo. A fost 27-29, desi banatenii au avut la un moment dat 24-3! O parte a rezultatului i se datoreaza si arbitrului Serban, care a facut-o ca de obicei, de ...…

- SCM USV Timisoara a trecut peste dezamagirea din finala Cupei si s-a impus acasa, in prima runda a noului campionat, scor 31-21 in fata Stelei, dupa ce la pauza oaspetii aveau avantaj de un punct (12-13). „Leii” nu au uitat insa faza controversata contestata in jocul de pe „Arcul de Triumf” si au intrat…

- Reprezentanții SCM USV Timișoara considera ca meciul care a decis caștigatoarea Cupei Romaniei la rugby (SCM USV Timisoara – Dinamo 11-18) a avut parte de un arbitraj care a afectat in mod grav desfașurarea jocului pe teren și implicit rezultatul final. „Arbitrul Alexandru Ionescu a trecut cu vederea…

- CFR Timisoara a obtinut o victorie important, ieri-seara, in play-off-ul Ligii I la futsal. Banatenii s-au impus cu 3-2 (2-2) pe terenul liderului United Galati dupa un duel foarte spectaculos. Feroviarii s-au revansat astfel pentru esecul de pe teren propriu, cu CSM Deva, din prima runda a play-off-ului.…

- Surpriza frumoasa in etapa a doua din play-off, in prima liga de futsal. CFR Timisoara a reusit imposibilul si s-a impus pe terenul campioanei, United Galati, formatie neinvinsa pana in acel moment. Partida din Sala Dunarea a fost echilibrata, dar banatenii au avut un plus de prospetime si inteligenta…

- SCM Timisoara nu a fost scutita de o noua deplasare lunga dupa turneul Final 4 al Alpe Adria Cup din Austria. Ieri seara „leii” au jucat un nou meci, de aceasta data in campionat pe terenul lui CSM Ploiesti. Gazdele, evident mai proaspete, s-au impus cu 69-58. Alb-violetii au jucat marti si miercuri…