Cancerul de prostată depistat la domiciliu cu un test de salivă Testul de saliva, efectuat acasa, este mai eficace, comparativ cu testul de sange, pentru a identifica barbații care prezinta un risc mai mare de cancer de prostata, susține un nou studiu. Testul de saliva ar putea depista factorii genetici care fac ca unii barbați sa fie predispuși la acest tip de cancer, transmite Sky News. […] The post Cancerul de prostata depistat la domiciliu cu un test de saliva appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Update: Intr-un comunicat emis de IPJ Hunedoara se arata ca, barbatul de 78 de ani, a fost gasit intre localitațile Brad și Rișculița, fara a prezenta urme de violența, dar a necesitat transportarea acestuia la o unitate spitaliceasca din Brad, pentru a i se acorda ingrijiri, deoarece la momentul…

- Asma al-Assad, prima-doamna a Siriei, sufera de leucemie. Anunțul oficial a fost facut de președinție, la cinci ani de cand soția președintelui a mai invins o data cancerul. A inceput deja un tratament, motiv pentru care trebuie sa se retraga complet din viața publica. Asma al-Assad sufera de cancer…

- Un drog foarte periculos, asociat cu mai multe alerte la nivel european, supranumit „Donkey Kong”, sub forma unor comprimate de culoare portocalie, a fost descoperit și in țara noastra. „Drogul se produce in Olanda sau in Belgia și are o concentrație mare de substanța activa”, spune expertul antidrog…

- Dupa o perioada dificila marcata de diagnosticul de cancer la colon, celebrul cantareț Dan Ciotoi revine triumfator, declarand ca a invins boala. La finalul anului trecut, artistul a fost diagnosticat cu o forma severa de cancer, fiind nevoit sa suporte trei intervenții chirurgicale in ultimele luni.…

- Starea de sanatate a Regelui Charles, care se lupta cu cancerul, s-ar fi inrautațit, fiind un motiv de ingrijorare in randul apropiaților acestuia, scrie Sky News, care preia o relatare a tabloidului The Daily Beast. ‘Very unwell’ King Charles’ funeral plans reportedly being updated amid cancer battle:…

- Jandarmii dambovițeni au depistat pentru a doua oara astazi, 12 aprilie, in imediata vecinatate a unei instituții de invațamant din municipiul Targoviște, un baiat declarat disparut de la domiciliu. Aceștia l-au condus la sediul Jandarmeriei și au efectuat verificari, in urma carora a reieșit faptul…

- Un jucator de la Hermannstadt a fost oprit pe autostrada de polițiști și a ieșit pozitiv la un DrugTest. Jucatorul in cauza ar fi Alexandru Uțiu, unul dintre portarii echipei sibiene, potrivit Ora de Sibiu. El e rezerva la Sibiu, nu a prins minute in Superliga in acest sezon. Hermannstadt a emis un…

- Numarul de imbolnaviri cu cancer la prostata va creste puternic in urmatorii ani la nivel mondial, in special in tarile mai putin bogate, potrivit unei modelari publicate in The Lancet, care explica aceasta tendinta prin imbatranirea previzibila a populatiei, transmite News.ro. „Conform concluziilor…