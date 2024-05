Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, afirma ca, in prezent, sunt incheiate contracte in valoare de 36 de miliarde de euro din PNRR, desi PNRR-ul Romaniei este de doar 28,5 miliarde. Acest lucruarata ca exista cerere pentru investitii, apreciaza ministrul Caciu.

- Adrian Caciu, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a aratat, sambata, cat costa legumele in Piața Obor din București și a comparat prețurile cu cele din ultimii ani. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a facut o vizita la Piața Obor, unde a analizat prețurile legumelor…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a afirmat ca Romania se dezvolta prin investitii si a precizat ca in ultimii doi ani s-au investit in tara noastra peste 35 de miliarde de euro. “Ne vedem astazi un eveniment deosebit de important unde vedem investitiile ca se finalizeaza.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, se declara nemulțumit de modul in care Romania a gestionat banii din PNRR: țara noastra a primit doar 33% din banii alocati in PNRR, iar dintre aceștia 20% au fost cheltuiți. Concret, au intrat in Romania 9,45 de miliarde de euro, din care…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu: „Romania a facut progrese remarcabile in ultimul an in implementarea PNRR. In prezent, avem contracte de investiții in valoare de 36 miliarde de euro semnate, din care 21 miliarde euro reprezinta finanțari PNRR. Romania a incasat deja 33,1%…

- “Daca vrem o Romanie dezvoltata, trebuie sa iesim din paradigma saraciei. Paradigma saraciei este si include in ea inclusiv acel deficit de 3% cu orice pret. O sa incep abrupt cu aceasta abordare ca sa intelegem unde suntem. De fiecare data Romania, cel putin de cand a intrat in Uniunea Europeana,…