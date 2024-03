Stiri pe aceeasi tema

- Tanar de 32 de ani, banuit de furtul a 6500 de lire in comuna Mihai Eminescu, saltat de polițiști și dus in arest Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr.1 Botoșani au anunțat astazi ca la data de 16 martie a.c., in jurul orei 21:00, au identificat, in municipiul Botoșani, pe strada Sucevei,…

- Descoperire șocanta chiar langa București. O doctorița in varsta de 43 de ani a fost gasita inconștienta intr-o padure din apropiere de Bragadiru. Polițiștii și jandarmii au cautat-o ore in șir pe femeia care fusese data disparuta de familie.

- Daca o vedeți sunați la 112. O femeie de 40 de ani din Flamanzi a fost data disparuta de familie Polițiștii botoșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca o tanara, de 40 de ani, din orașul Flamanzi, a parasit, in mod voluntar, domiciliul, iar pana in prezent nu a mai revenit. Polițiștii au explicat…

- Adolescenta de 16 ani din Botoșani, cautata de familie. Polițiștii au cerut ajutorul populației Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei minore, de 16 ani, din municipiul Botoșani. Cutricichi Rebeca a parasit, in mod voluntar domiciliul, la data de 7 februarie a.c., in jurul…

- O ancheta de amploare este in desfașurare in județul Botoșani, unde un barbat este suspectat ca și-ar fi ucis soția in cursul nopții de joi spre vineri. Evenimentul tragic a avut loc in localitatea Ipotești, iar polițiștii investigheaza cu atenție circumstanțele crimei. Crima șocanta in Ipotești Barbatul…

- Ziua Culturii Naționale la sarbatorita și la Muzeul Național al Literaturii Romane Iași Ziua Culturii Naționale, marcata anual in Romania și in Republica Moldova in data de 15 ianuarie, cand se implinesc 174 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889) este sarbatorita…

- „Pirat” auto din Dorohoi, amendat de polițiștii din Darabani. Nu are voie sa foloseasca mașina jumatate de an Luni, polițiștii din Darabani au identificat pe D.N. 29 A, in comuna Hudești, un autoturism condus de un barbat, de 63 de ani, din municipiul Dorohoi. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit…