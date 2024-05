Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa se situeze la finalul acestui an peste valoarea prevazuta anterior, iar masurile fiscale ce ar putea fi introduse dupa alegerile din 2024 și deficitul bugetar uriaș prezinta riscuri economice serioase.

- B1.ro In ultimii doi ani, economia Romaniei este pe un trend de creștere susținut, iar puterea de cumparare a romanilor incepe sa depașeasca state vecine, precum Ungaria. Creșterea economica a țarii noastre este confirmata nu doar de instituțiile europene, cat și practic de ungurii care vin sa faca…

- Plafonarea prețurilor la alimentele de baza iși arata, in ultimele luni, efectele pozitive asupra buzunarelor romanilor, și sprijina creșterea economica. Tot mai mulți cetațeni maghiari iși fac cumparaturile in supermarketurile din Romania. Ungurii au ajuns sa ii invidieze pe romani! Datorita eforturilor…

- Romania se numara printre tarile membre UE cu cele mai importante cresteri ale productiei industriale din blocul comunitar, arata datele publicate la 15 aprilie, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Datele oficiale demonstreaza ca viziunea propusa romanilor la preluarea mandatului de premier a fost una corecta, susține premierul Marcel Ciolacu, dupa publicarea, joi, de catre INS a datelor care arata o scadere a ratei inflației in luna martie. Premierul Marcel Ciolacu arata, joi, intr-o postare…

- ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa scada in urmatoarele luni pe o traiectorie usor mai ridicata decat cea evidentiata in prognoza pe termen mediu din februarie 2024, in principal sub influenta efectelor de baza si a corectiilor descendente ale cotatiilor marfurilor…

- Romania se confrunta inca cu vulnerabilitați legate de deficitul fiscal și de contul curent, conform unui document provenind de la Comisia Europeana. Potrivit raportului, deficitul public și cel de cont curent, precum și inflația ridicata, toate peste nivelurile anterioare pandemiei, expun economia…

- Premierul Marcel Ciolacu, a inspectat vineri progresul lucrarilor pe mai multe șantiere de infrastructura rutiera și a vorbit despre posibilitatea accelerarii ritmului lucrarilor, in condițiile in care pe unele tronsoane lucrarile sunt in avans fața de grafic sau au un ritm susținut.