- Primul summit consacrat pacii in Ucraina, care are loc in acest weekend in Elvetia, fara participarea Rusiei, face apel la „implicarea tuturor partilor” din conflict in demersurile de incetare a ostilitatilor, potrivit comunicatului final al reuniunii, din care AFP a obtinut o copie. Este insa de asteptat…

- Puterile occidentale si tarile din restul lumii vor folosi a doua zi a unui summit major din Elvetia pentru a ajunge la un consens privind condamnarea invadarii Ucrainei de catre Rusia si pentru a sublinia preocuparile cu privire la problemele umanitare ale razboiului, transmite Reuters, potrivit news.ro

- Guvernul german va propune ca presedintele german Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sa fie reconfirmat pentru un nou mandat, au declarat, vineri, surse guvernamentale, citate de Reuters, scrie news.ro.

- Un oficial al ministrului ucrainean de Externe a vizitat China și a indemnat-o sa trimita o delegație la Summitul privind Ucraina, planificat pentru luna aceasta in Elveția, in speranța aparenta ca mai este posibil sa convinga China sa participe, scrie Reuters. Rusia nu a fost invitata sa participe…

- Kremlinul a declarat marti ca este de inteles ca unele tari refuza sa participe la summitul pentru pace in Ucraina, gazduit la sfarsitul saptamanii viitoare de Elvetia, deoarece reuniunea nu are obiective clare si este absurd sa se desfasoare fara Rusia, relateaza Reuters si TASS, potrivit news.ro

- Turneul European al președintelui Chinei (in Franța, Serbia și Ungaria) a aratat inca o data cum Uniunea Europeana latra, in timp ce statele membre (chiar cele mai importante – Franța și Germania) se gudura pe langa gigantul economic in relație cu care UE a avut un deficit comercial de peste 300 de…

- Uniunea Europeana mizeaza pe China pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa Rusia astfel incat sa convinga Moscova sa nu mai continue razboiul in Ucraina si de asemenea sa tempereze amenintarile nucleare rusesti venite in contextul acestui razboi, a declarat luni presedinta Comisiei Europene,…

- Deși actuala președinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ramane favorita sa obțina un nou mandat la șefia guvernului european, poziția ei nu mai este la fel de sigura ca in trecut, scrie Politico, care enumera o serie de posibili inlocuitori ai acesteia – printre care și președintele Romaniei,…