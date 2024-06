MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (256) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: Joi, 13 iunie 2024, in sala “Horia Bernea” a Memorialului Ipotesti am avut onoarea sa moderez dezbaterea cu tema “Poetul si provincia. Poeti botosaneni la Ipotesti”, activitate prinsa in programul “Zilele Eminescu”, Botosani, 12 – 16 iunie 2024. Au participat poetii Manon Pitu, Victor Teisanu, Dan […] Citește MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (256) in Botosani24.ro .