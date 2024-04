Plafonarea prețurilor la alimentele de baza iși arata, in ultimele luni, efectele pozitive asupra buzunarelor romanilor, și sprijina creșterea economica. Tot mai mulți cetațeni maghiari iși fac cumparaturile in supermarketurile din Romania. Ungurii au ajuns sa ii invidieze pe romani! Datorita eforturilor PSD, Romania este pe calea cea buna in ceea ce privește creșterea nivelului […] The post Ungurii au ajuns sa ii invidieze pe romani! Efect neașteptat al masurilor economice din guvernarea PSD appeared first on Puterea.ro .