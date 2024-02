Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan este fericita și acest lucru s-a vazut din plin, marți seara, la premiera de gala a comediei Complotul bonelor, unde impresara și-a facut apariția pe covorul roșu la brațul iubitulei ei, Ronald Gavril. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, sportivul,care locuiește in America,…

- Vizita fulger in Romania! Iubitul Anamariei Prodan nu a putut sta departe de ea. Ronald Gavril a venit de urgența in țara noastra. Avem imagini exclusive, deoarece paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare și de senzație.…

- Prodanca. Punct si de la capat. Dupa ani intregi in care și-a dedicat viața fotbalului, Anamaria Prodan și-a descoperit o noua pasiune. Vedeta este fascinata de box, sportul pe care il practica și iubitul ei. Ronald Gavril este campion și face performanța in Statele Unite ale Americii.

- Anamaria Prodan traiește o frumoasa poveste de dragoste, in ciuda dezamagirilor pe care le-a trait in trecut. Vedeta a decis sa dea frau liber sentimentelor și sa se indragosteasca de cel care pana de curand ii era prieten. Iata cum au decis Anamaria Prodan și Ronald Gavril sa formeze un cuplu, deși…

- Dupa ce a trecut printr-o transformare spectaculoasa, cei care o intalnesc sunt tentați sa creada ca a descoperit, de fapt, elixirul tinereții. Ce i-a spus Violeta Andreei Marin, dupa ce a dat jos 17 kilograme. Fiica vedetei a avut replica neasteptata. Vedeta a trecut printr-o transformare spectaculoasa…

- Avem primele imagini cu Camelia Potec dupa ce a nascut! Celebra sportiva și-a surprins fanii cu o apariție de senzație, la puțin timp dupa ce a devenit mama pentru a doua oara! Are o silueta de vis, care parca a sfidat kilogramele in plus! Paparazzii Spynews.ro au fost cu camerele de filmat ațintite…