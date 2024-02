Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a trait momente de vis la premiera filmului in care joaca. Vedeta a fost susținuta atat de Ronald Gavril, cat și de intreaga familie a lui. Mama, sora și nepoții boxerului au fost prezenți și au aplaudat-o pe Anamaria Prodan! Imagini exclusive cu intreaga familie a boxerului!

- Anamaria Prodan este mama a trei copii, dar se lauda ca i-a crescut ca in armata. Sarah, fiica Anamariei Prodan, a inceput de mica sa faca foarte multe sporturi, ulterior venind momentul sa aleaga ce va face pe viitor, fara sa știe ca baschetul este sportul practicat de tatal ei, Tiberiu Dumitrescu.…

- Anamaria Prodan a incercat pana in ultima clipa sa ii mențina o imagine buna lui Laurențiu Reghecampf, insa dupa divorț, impresara a spus tot ce avea pe suflet. Vedeta a marturisit, cu lacrimi in ochi, ca a știut mereu despre aventura soțului ei.Anamaria Prodan a revenit pe micul ecran cu reality show-ul…

- Anamaria Prodan locuiește la Snagov, in apropiere de București, intr-o vila de lux, care are mai multe etaje dar și subsol. Exclusiv in reality show-ul ei de la Antena Stars, „Prodanca. Punct și de la capat”, vedeta a facut un tur al locuinței sale, pe care a renovat-o de curand. In urma cu ani de zile,…

- „Prodanca. Punct si de la capat” revine la Antena Stars cu cel de-al optulea sezon, care va avea premiera sambata, 3 februarie, de la ora 20.00. Producția continua saga familiei, de data aceasta cu un singur personaj principal, Anamaria Prodan. Copiii si prietenii apropiati ii vor fi alaturi acesteia…

- Anamaria Prodan traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ronald Gavril de puțin timp, insa este mai fericita ca niciodata. Prietenul impresarei a facut dezvaluiri despre relația acesteia.Anamaria Prodan radiaza de fericire, dupa ce in viața ei a aparut Ronald Gavril. Divorțul de Laurențiu…

- Anamaria Prodan se intoarce pe micile ecrane! Impresara a semnat pentru o noua emisiune tv, care ii va aduce bani grei in conturi. Vedeta a facut și primele declarații! Anamaria Prodan va avea o emisiune tv Veste importanta pentru admiratorii Anamariei Prodan! Celebra impresara s-a ințeles cu un post…