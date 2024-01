Stiri pe aceeasi tema

- De curand, Anamaria Prodan a facut publica relația cu noul ei iubit, alaturi de care are o viața așa cum a visat. Ronald Gavril este prezent constant in viața ei și a copiilor ei, iar acum face parte din familia lor. Iata cum se ințeleg fiul și fiicele impresarei cu celebrul boxer, cunoscut ca și ”The…

- Anamaria Prodan radiaza de fericire la brațul noului partener, iar drept dovada stau pozele din mediul online. Impresara s-a lasat pozata in ipostaze romantice alaturi de Ronald Gavril. In imagini se poate observa ca aceștia sunt mai impliniți ca niciodata.

- Anamaria Prodan iubește din nou. Vedeta nu s-a mai ascuns și a facut publice pozele cu noul ei iubit, boxerul roman Ronald Gavril.Pugilistul și impresara nu au confirmat inca oficial relația, insa cei doi au aparut impreuna in mai multe fotografii distribuite de ei și de prieteni, petrecand revelionul…

- Anamaria Prodan a captat atenția publicului cand a aparut in ipostaze tandre alaturi de noul ei iubit, boxerul roman Ronald Gavril. Cei doi au petrecut trecerea dintre ani in Las Vegas, iar prezența frecventa a Anamariei in preajma lui Gavril alimenteaza speculațiile despre o posibila relație romantica…

- Impresara de succes Anamaria Prodan pare ca și-a gasit „unicul” in persoana boxerului Ronald Gavril, in varsta de 37 de ani. Cuplul și-a petrecut Revelionul in Las Vegas, departe de ochii curioșilor, iar Anamaria a ales sa-și declare dragostea pe rețelele de socializare. Cu o fotografie sugestiva, postata…

- Anamaria Prodan, in varsta de 50 de ani, traiește cea mai frumoasa perioada din viata ei. Vedeta iubește din nou, dupa desparțirea de Flavius Nedelcu. De data aceasta, impresara a ales sa fie discreta cu privire la viața personala. „Nu mai afla nimeni, cand au aflat au venit fete antrenate in oraș și…

- De cand este impreuna cu actualul iubit, Vulpița pare ca nu s-a mai interesat de cei trei copii, ultimul dintre ei avand in jur de patru luni. Viorel Stegaru este nemulțumit de faptul ca ii crește singur pe micuți, in timp ce Veronica se bucura de viața alaturi de Catalin, barbatul cu care se afișeaza…