- Anamaria Prodan a trait mari emoții, de curand, asta pentru ca i-a cunoscut familia iubitului ei. Ronald Gavril a insoțit-o pe impresara la evenimentul de lansare al filmului in care vedeta joaca și au mers impreuna in Bacau, orașul natal al lui Ronald Gavril.

- 14 februarie: Valentine’s Day. Idei de cadouri pentru indragostiți. Ce surpriza sa ii faci jumatații tale 14 februarie: Valentine’s Day. Idei de cadouri pentru indragostiți: Ziua Indragostiților, cunoscuta și sub numele de Valentine’s Day in limba engleza, este o sarbatoare apreciata in mai multe țari…

- Prodanca. Punct si de la capat. Dupa ani intregi in care și-a dedicat viața fotbalului, Anamaria Prodan și-a descoperit o noua pasiune. Vedeta este fascinata de box, sportul pe care il practica și iubitul ei. Ronald Gavril este campion și face performanța in Statele Unite ale Americii.

- Anamaria Prodan se declara o femeie implinita pe toate planurile. Și-a gasit sufletul pereche, este fericita și simte ca in sfarșit este iubita sincer și are succes și in plan profesional. Pregatește acum o mare surpriza pentru fanii ei, mai exact o afacere pe care o va avea cu iubitul ei, Ronald Gavril.…

- Anamaria Prodan traiește o frumoasa poveste de dragoste, in ciuda dezamagirilor pe care le-a trait in trecut. Vedeta a decis sa dea frau liber sentimentelor și sa se indragosteasca de cel care pana de curand ii era prieten. Iata cum au decis Anamaria Prodan și Ronald Gavril sa formeze un cuplu, deși…

- Anamaria Prodan a transmis un mesaj special pentru iubitul ei. Ronald Gavril este mereu in spatele impresarei și o susține necondiționat. Iata ce postare emoționanta a facut vedeta pe rețelele de socializare!

- Anamaria Prodan iubește din nou. Vedeta nu s-a mai ascuns și a facut publice pozele cu noul ei iubit, boxerul roman Ronald Gavril.Pugilistul și impresara nu au confirmat inca oficial relația, insa cei doi au aparut impreuna in mai multe fotografii distribuite de ei și de prieteni, petrecand revelionul…