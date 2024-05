Stiri pe aceeasi tema

- 22 de tineri artiști plastici din toata țara expun prima data impreuna lucrarile in cadrul Programului MOL de promovare a talentelor; Expoziția este deschisa intre 29 aprilie – 11 mai la Centrul de Cultura Urbana Casino din Cluj; Fundația Pentru Comunitate și MOL Romania vor oferi periodic tinerilor…

- Centrul de Transplant Multiorgan nu a reușit sa prinda finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), iar președintele CJ Cluj, Alin Tișe, cauta noi soluții pentru ca edificiul medical ultramodern sa devina realitate.

- Comunicat: Județul Alba promovat din nou la inițiativa europarlamentarului Victor Negrescu in centrul capitalei europene Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, a continuat seria evenimentelor de promovare a județului Alba printr-un eveniment organizat chiar in centrul capitalei europene, Bruxelles.…

- A doua expoziție organizata in acest an de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Nasaud – „Expo BISTRIȚA GRADINA ȘI AMBIANȚA 2024” și-a deschis ieri porțile, pe in centrul Bistriței, pe pietonalul Liviu Rebreanu. La expoziție participa 22 de expozanți din Bistrița-Nasaud, Alba, Bihor, Botoșani, Cluj,…

- Un barbat din județul Cluj a fost reținut de polițiștii din Lechința, și ulterior arestat preventiv de judecatorii de la Beclean, dupa ce și-a agresat concubina, o femeie din localitatea Urmeniș. Nu a fost pentru prima data cand femeia a fost batuta de concubin. Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Lechința…

- Sambata, un barbat de 39 de ani din Baciu, județul Cluj, a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat preventiv, pentru 30 de zile, dupa ce și-a batut in repetate randuri concubina. De asemenea, el i-a lovit și pe copiii femeii. In data de 9 martie, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie…

- Vineri, pe data de 23 februarie 2024, in ajun de Dragobete, la Centrul de Documentare și Informare de la Liceul Tehnologic „Iorgu Varnav Liteanu" din Liteni a avut loc activitatea „Da-ti intalnire cu o carte!", organizata de catre echipa de elevi voluntari ai C.D.I. și ...

- Imagini cutremuratoare. Accident mortal pe DN1. O autoutilitara și un autocamion au fost implicate. Circulația rutiera este restricționata.foto Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1, localitatea Dumbrava, județul Cluj, s-a produs un accident rutier in…