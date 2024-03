Stiri pe aceeasi tema

- Dorul de casa și de familie a facut-o pe Iuliana sa planga, insa Liviu i-a fost alaturi și a ținut-o strans in brațe. In emisia live de Mireasa de pe 7 martie 2024 mama Iulianei a avut o intervenție telefonica.

- Timp de o saptamana, publicul Mireasa a votat la cursa de eliminare la care s-au aflat Cristi și Valentin. Simona Gherghe a anunțat in gala de pe 23 februarie 2024 rezultatul cursei de eliminare.

- In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 21 februarie 2024 Cristi a vobit despre gestul de a o da jos de pe scaun la petrecere pe Antonia și de a-i vorbi urat. Baiaul a recunoscut ca a greșit și i-a dat un sfat lui Valentin. Antonia a fost foarte suparata pentru ca Valentin a acceptat sa…

- Simona Gherghe le-a amintit concurenților o regula iportanta din casa Mireasa. Prezentatoarea le-a atras atenția lui Valentin și Antoniei ca nu au voie sa se retraga impreuna in baie, sau in zonele in care nu sunt camere de filmat.

- Alina și Valentin din sezonul 5 Mireasa au aparut pe micile ecrane pentru prima oara alaturi de fiul lor, chiar in emisiunea prezentata de Gabriela Cristea: Mireasa - Capriciile Iubirii. Moderatoarea s-a emoționat peste masura cand l-a vazut pe baiețelul celor doi.

- In gala Mireasa de pe 26 ianaurie 2024 au fost difuzate imagini de la momentul interacțiunii dintre fete și Cristian. Nu toate tinerele l-au primit cu brațele deschise pe concurent, iar parerile au fost imparțite.

- Dupa ce și-a exprimat preferința pentru Andrada, baieții l-au tachinat pe Liviu. In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 24 ianuarie 2024 au fost difuzate imagini cu discuțiile baieților, imagini pe care Andrada le-a vazut.

- Aftershow-ul Mireasa – Capriciile iubirii revine la Antena Stars cu cel de-al saselea sezon. Incepand de astazi, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la 19:00, Gabriela Cristea va aduce in atentia telespectatorilor un continut unic, in care vor fi dezbatute cele mai fierbinți subiecte de la Mireasa,…