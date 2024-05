Stiri pe aceeasi tema

- Conținut oferit de: Partener extern. Stilul de viața dinamic și efortul de a menține un echilibru intre viața personala și job motiveaza oamenii sa caute permanent soluții pentru revigorarea minții și a corpului. Spre exemplu, masajul de relaxare a devenit o astfel de opțiune pe care tot mai multe persoane…

- Ginkgo biloba este o planta medicinala cu frunze distincte in forma de evantai, aparținand familiei Ginkgoaceae. Originara din China și utilizata de secole, aceasta planta este apreciata pentru proprietațile sale terapeutice remarcabile. Pe langa beneficiile cunoscute pentru imbunatațirea circulației…

- POSTUL CONTINUA … Mancarurile de post propuse respecta principiile postului crestin, ale combinarii corecte a alimentelor si cele ale unui stil de viata sanatos in acelasi timp! Ne dorim sa tinem post dar alegerile de a posti in aceste zile par dificile pentru cei mai multi dintre noi din felurite cauze.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat, la reuniunea anuala a ambasadorilor țarii sale, “sfarșitul dominației occidentale”. El a criticat incercarile de a fragmenta economia globala in blocuri geopolitice, subliniind presiunile exercitate “asupra statelor suverane precum Ungaria.” In contextul…

- China critica dur SUA pentru ca s-a folosit de dreptul de veto la o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care cerea o incetare... The post China acuza SUA ca a dat ”unda verde continuarii macelului” din Fașia Gaza. „Crește riscul unui razboi mai amplu” appeared first on Special Arad · ultimele…

- Uniunea Europeana pregatește cel de-al 13-lea set de sancțiuni impotriva Rusiei, la doi ani de la invadarea Ucrainei! Ca de fiecare data, pachetul de sancțiuni a fost blocat de Ungaria! Așadar, Ungaria se opune din nou sancțiunilor dictate de Uniunea Europeana Rusiei ! Vorbim despre cel de-al 13-lea…

- Andrea Compagno (27 de ani) a plecat deja de la FCSB. Mihai Stoica a dezvaluit ca astazi și-a luat ramas bun de la foștii coechipieri. Așa cum GSP a anunțat, FCSB l-a vandut pe Andrea Compagno in China, la Tianjin Jinmen Tiger. Gigi Becali a acceptat suma de 120.000 de euro. Andrea Compagno a plecat…

- Afecțiunile de sezon fac ravagii printre bistrițeni in ultima luna de iarna. La inceput de februarie, trei bistrițeni și-au pierdut viața din cauza pneumoniei. In total, in doar o saptamana, peste 150 de bistrițeni au fost internați din cauza afecțiunilor de sezon. Potrivit unei informari a Direcției…