Stiri pe aceeasi tema

- Primarul in funcție al orașului Galați, Ionuț Pucheanu, a anunțat astazi, intr-un gest ce poate fi interpretat ca fiind electoral, ca va plati din bugetul Primariei un tren special, in regim de taxi, pentru transportarea a 1.000 de suporteri ai echipei de fotbal Oțelul Galați la finala Cupei Romaniei,…

- Performanțele obținute de „Oțelul” sub conducerea antrenorului Dorinel Munteanu ii obliga pe edilii orașului sa demareze procedurile pentru construirea unui nou stadion, mai ales in condițiile in care, in 2001, Stadionul „Oțelul” a fost transferat in proprietatea Combinatului Siderurgic Galați, de Guvernul…

- Europarlamentarul Mihai Tudose a declarat sambata ca PSD a mai castigat alegerile in trecut, dar Guvernul a fost format din partidele de pe locul „doi, trei si un pic din cinci” si social-democratii „stateau in gara si se uitau cum a trecut trenul”, iar pentru a nu se mai intampla acest lucru trebuie…

- ANM a emis un avertisment de ultima ora pentru mai multe zone din țara, indicand prezența ceții dense și a poleiului. Conform ultimelor date furnizate, fenomenele meteorologice periculoase afecteaza localitați din 8 județe ale țarii. In județele Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Vaslui, Alba, Harghita,…

- Biroul Electoral Central (BEC) iși redeschide ușile, de azi, 16 aprilie, pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile locale! Așadar, sunt așteptate partide politice, aliante, organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, dar si candidatii independenti sa iși depuna candidaturile…

- Comitetul Executiv al FRF a stabilit, vinerii, locul de disputare pentru finala Cupei Romaniei Betano, editia 2023-2024. Astfel, ultimul act al competitiei se va desfasura in data de 15 mai 2024, pe stadionul Municipal din Sibiu, acolo unde a avut loc si finala din sezonul precedent, dintre Sepsi OSK…

- Este revolta in Neamț dupa decizia anunțata de liderii Coaliției. Se pare ca liderii filialelor PSD si PNL nu-și doresc liste comune pentru alegerile locale si vor avea candidati separati atat la primarii cat si la Consiliul Judetean Neamt. Anunțul a fost facut de catre presedintele PSD Neamt, Daniel…

- Liberalii si PSD merg pe liste comune la alegerile europarlamentare, a anunțat, miercuri, presedintele PNL, Nicolae Ciuca. „La europarlamentare am decis sa avem liste comune”, a afirmat Ciuca. Cat despre un eventual risc de sanctiune din partea electoratului liberal, din cauza sustinerii unei liste…