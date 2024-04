Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele rezultate ale Oțelului, doua promovari consecutive, dar mai ales calificarea in finala Cupei și locul 1 in play out, „ferestre” pentru o posibila revenire in cupele europene dupa o pauza de 12 ani, au produs efecte la Galați. Iar azi, la ora 14:00, la stadionul Oțelul, este programata o conferința…

- Construirea noului stadion „Dan Paltinișanu” devine (din nou) subiect de lupta electorala, in care sunt implicați principalii candidați la fotoliul de președinte al Consiliului Județean Timiș. „Actualul” Alin Nica se razboiește cu challenger-ul Alfred Simonis, de la PSD, il acuza ca blocheaza proiectul…

- Eduard Pap, 29 de ani, a devenit titular incontestabil intre buturile galațenilor și de prestația lui buna se leaga și ultimele rezultate ale trupei lui Dorinel Munteanu, victorii pe linie in play-out și calificarea in semifinalele Cupei Romaniei. ...

- Primaria Constanta achizitioneaza servicii de supervizare lucrari pentru obiectivul de investitii "Sursa de productie energie utila termica si electrica prin cogenerare de inalta eficienta in municipiul Constanta".Valoarea totala estimata este de 2.070.000 lei.Serviciul care face obiectul prezentei…

- Mitul meșterului „Dorel” a fost pus in valoare și de angajații Serviciului Ecosal din cadrul Primariei Galați, care la reparațiile trotuarelor unei strazi din oraș, au asfaltat și radacinile unor trandafiri și tei. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu a fost in perioada 2013 – 2016, directorul Serviciului…

- Oradea va beneficia de un stadion modern, dupa cum a anunțat Primaria. Valoarea investiției va fi de 472 de milioane de lei, aproximativ 94,4 milioane de euro. Orașul inca nu are echipa in primele doua ligi, dar va avea un stadion cu nici formații din Superliga nu au. FC Bihor, locul 1 in Seria 8 din…

- Stadionul „Dunarea” din Galați, o arena istorica a Romaniei, astazi in stare avansata de degradare, a gazduit pana zilele trecute un amplu exercițiu solicitat de ONU și pus in practica de ISU Galați. Scopul acestuia? O simulare a unei ipotetice acțiuni de primire a unui flux ridicat de refugiați. Arena…

- Rapid - Oțelul. Albion Rrahmani, atacantul giuleștenilor, a deschis scorul in minutul 5, dupa o gafa mare a echipei lui Dorinel Munteanu. Joao Pedro Lameira, mijlocașul defensiv al Oțelului, i-a pasat mingea lui Rrahmani, la aproximativ 30 de metri de poarta lui Stoian. Kosovarul a inaintat, la driblat…