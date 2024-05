Stiri pe aceeasi tema

- In acest sezon, Cupa Romaniei și-a respectat pe deplin renumele de „competiție a surprizelor”. In finala programata pe 15 mai (ora 20:30), pe stadionul „Municipal” din Sibiu, se vor intalni Corvinul Hunedoara, echipa din Liga a 2-a care are statut de gazda, și Oțelul Galați.

- Un tren special ii va transporta pe suporterii echipei Oțelul Galați la Sibiu. Fanii vor participa la finala Cupei Romaniei la fotbal. Partida cu Corvinul Hunedoara va avea loc pe 15 mai, potrivit mediafax.Aproximativ 1.000 de suporteri se vor afla in trenul care va pleca din Galați.

- Ion Badin, vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara și membru PSD, a fost acreditat sa reprezinte publicația Replica HD la finala Cupei Romaniei la fotbal, Corvinul Hunedoara-Oțelul Galați, de la Sibiu. Un personaj surprinzator s-a strecurat in peisajul mediatic la finala Cupei Romaniei la Fotbal:…

- Dupa ce la ultimele meciuri jucate de echipa Corvinul Hunedoara in Cupa Romaniei, stadionul din Hunedoara a fost arhiplin, numeroși suporteri hunedoreni s-au plans ca nu au mai putut achiziționa bilete la finala competiției, care va avea loc la Sibiu

- Corvinul Hunedoara - Oțelul Galați e finala Cupei Romaniei Betano. Partida care avea loc pe 15 mai, la Sibiu, va avea mize uriașe, atat financiare, cat și sportive. Ultimul act al Cupei Romaniei va fi unul inedit. Vor fi fața in fața Corvinul, o echipa din Liga 2 fara drept de promovare in Superilga,…

- Oțelul Galați - U Cluj 2-1. Dorinel Munteanu (55 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reacție dupa calificarea echipei sale in finala Cupei Romaniei. Aceasta performanța a fost realizata ultima oara in urma cu 20 de ani. Dorinel este un antrenor fericit in acest moment. Și are motive de bucurie,…

- Otelul Galati a obținut calificarea in finala Cupei Romaniei pentru a doua oara in istorie, dupa ce a invins-o, pe teren propriu, pe Universitatea Cluj, cu scorul de 2-1. Finala din acest an a Cupei Romaniei le va opune pe Corvinul Hunedoara și Oțelul Galați. Dupa ce ieri hunedorenii s-au impus cu scorul…

- FRF a anuntat programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. Astfel, disputele vor avea loc in perioada 2-4 aprilie. Invingatoarele vor juca apoi in semifinale pe 17 aprilie 2024. Programul jocurilor din sferturi este urmatorul: marți, 2 aprilie – ora 19.30: Corvinul Hunedoara – CFR Cluj; miercuri,…