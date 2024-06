Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 8 „Pana la ora 17.00 au mai fost semnalate inca cinci incidente in legatura cu procesul electoral, dintre care trei posibile infracțiuni privitoare la coruperea alegatorilor și buletin de vot preștampilat și 2 sancțiuni contravenționale (1 avertisment și o amenda in cuantum de 1000 lei) pentru…

- UPDATE 7 La ora 17.15 prezenta la vot in Timis era de aproape 33,5% la „locale”, respectiv 34,75% la alegerile europarlamentare, in continuare sub media tarii (aproape 37,65%), in timp ce in Timisoara au votat 30,88% dintre cetatenii cu drept de vot la europarlamentare si 28,6% la locale. UPDATE 6 Pana…

- UPDATE 7 La ora 17.00 prezenta la vot in Timis era de 33,87%, in continuare sub media tarii (aproape 37%), de 33,87%, in timp ce in Timisoara au votat 30,07% dintre cetatenii cu drept de vot. UPDATE 6 Pana la ora 15.00 au fost semnalate noua incidente in legatura cu procesul electoral. „Angajații MAI…

- UPDATE ora 14.00. Pana la ora 14.00, in județul Bacau au votat 156.246 de persoane, respectiv 26,53% din total. Este o prezența mai mare cu 3 procente fața de 2020, cand la aceeași ora votasera un procent de 23,44% dintre bacauani. UPDATE ora 12:00. Pana la ora 12:00, au votat 104.517 persoane, respectiv…

- UPDATE 5 La ora 14:00, prezența la nivel național era de 25,57% din cetațenii cu drept de vot, in Timiș 22,88%, iar in Timișoara 19,68%. Statisticile pe oraș și județ sunt mai bune decat la alegerile de acum patru ani, cand, la aceeași ora, in Timiș votasera 21,32% dintre alegatori, iar in Timișoara…

- Duminica, 9 iunie, au loc alegeri europarlamentare si alegerile pentru autoritatile publice locale. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00 si se inchid la 22.00, dar exista posibilitatea extinderii programului pana la miezul noptii daca se formeaza cozi. La alegerile locale de duminica, in judetul…

- Duminica 9 iunie se desfașoara, intre orele 07.00 și 22.00, comasate, alegerile locale pentru desemnarea președintelui Consiliului Județean, consilierilor județeni, primarului municipiului/orașului/comunei, consilierilor locali, precum și alegerile europarlamentare. Pana la ora 8.30, in Bistrița-Nasaud…

- Duminica, 9 iunie, au loc alegeri europarlamentare si alegerile pentru autoritatile publice locale. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00 si se inchid la 22.00, dar exista posibilitatea extinderii programului pana la miezul noptii daca se formeaza cozi. UPDATE Toate sectiile de votare s-au deschis…