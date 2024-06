Ce au primit oamenii care au demonstrat că au votat O campanie de incurajare a votului cu recompensa in carți sau reviste a fost lansata pe Facebook de reprezentanții unei librarii. „Faci alegeri in fiecare zi, dar duminica, 9 iunie, alegi cine te reprezinta in Parlamentul European și la Primarie! Arata buletinul cu mențiunea VOTAT 2024 la casa de marcat din orice librarie Carturești, iar gestul tau civic va fi insoțit de o carte pe care o vei primi din partea noastra. Clienții care prezinta dovada votului pot sa aleaga o carte sau o revista dintr-o selecție prestabilita”, au transmis reprezentanții librariei. Lanțul de librarii a anunțat pe rețelele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de librarii Carturești a promis carți gratuite celor care au mers la vot astazi. Campania s-a derulat in mai multe orașe din țara. Fiecare client trebuia sa faca dovada ca a votat prezentand cartea de identitate. Cei care au prezentat dovada votului in librariile Carturești au putut alege o…

- Pe 9 iunie, ai șansa de a-ți exercita dreptul de vot pentru a alege cine te reprezinta in Parlamentul European și la Primarie. Pentru a incuraja implicarea civica, Carturești vine cu o oferta speciala: toți cei care prezinta buletinul cu mențiunea „VOTAT 2024″ la casa de marcat din orice librarie Carturești…

- Victor Ponta se declara revoltat de ultimele iesiri ale lui Traian Basescu legat de cazul Coldea . Ponta a scris pe pagina sa de Facebook ca “de cate ori il vad pe Basescu dand lectii poporului la televizor – ma gandesc daca sa ma duc la baie sa (…) sau sa ii arunc paharul de whisky in fata“. “A reaparut…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan afirma, vineri, ca agricultura din Romania s-a dezvoltat cu ajutorul fondurilor europene, in ultimii 17 ani intrand in tara 40 miliarde de euro pentru acest domeniu. Muresan anunta ca, pentru bugetul din 2024, s-au obtinut 60 de milioane de euro pentru tinerii…

- Iubește animalele! Așa ca a facut o afacere din dragostea pentru acestea. Este vorba tanar din Iași, care iși dorea sa obțina bani de buzunar, a dezvoltat, cu timpul, o mica afacere care ii aduce sume consistente in fiecare luna. Astfel, o simpla idee, provenita și din dragostea pentru animale, s-a…

- Reprezentanții gigantului in telecomunicații au trebuit sa ia masuri drastice, dupa ce compania a primit mii de de plangeri din partea clienților care au cazut in capcana infractorilor!CITEȘTE AICI CUM AU RAMAS ROMANII FARA BANI!

- „In cadrul vizitei delgatiei Guvernului Romaniei conduse de premierul Marcel Ciolacu am intalnit comunitatea romaneasca de aici, datorita careia numele Romaniei este asociat cu seriozitatea si profesionalism. Statul Qatar poate deveni un partener extrem de important pentru tara noastra. Discutiile purtate…

- Actualizarea vine intr-un moment in care progresele in inteligenta artificiala generativa, inclusiv generarea de imagini si videoclipuri, au starnit ingrijorari legate de dezinformare si stiri false in randul publicului, determinand guvernele sa reglementeze tehnologia. Intrebat despre alegeri, cum…