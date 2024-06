Reclamații false la alegeri. Amenzi usturătoare pentru cei care apelează inutil la 112 In cursul acestei zile, la alegeri, au avut loc mai multe incidente in secțiile de votare din toata țara. Au fost efectuate o mulțime de apeluri la 112, insa unele dintre ele s-au dovedit a fi inutile. Ce amenzi primesc cei care suna la Poliție fara a avea un motiv bine intemeiat. Apeluri false la […] The post Reclamații false la alegeri. Amenzi usturatoare pentru cei care apeleaza inutil la 112 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Politistii au inregistrat, duminica, 722 de sesizari privind incidente in legatura cu procesul electoral in intreaga tara, dintre care 273 nu s-au confirmat, iar 86 sunt in curs de verificare.

