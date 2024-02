Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au cautat potențiale ramașițe ale ostaticilor duși de gruparea islamista palestiniana in Fașia Gaza și de aceea au excavat un cimitir din sudul enclavei, a relatat CNN ca fiind raspunsul IDF dupa ce a solicitat comentarii asupra acestei operațiuni.

- Unul din sase militari israelieni ucisi de la inceperea ofensivei terestre a Israelului in Fasia Gaza fie a fost omorat accidental, fie de catre propriii sai camarazi, au anuntat luni Fortele de Aparare ale Israelului (IDF), confirmand astfel relatari aparute in presa, informeaza dpa. Bilantul total…

- Zeci de avioane de lupta israeliene au atacat peste 100 de tinte in Gaza, au anuntat marti dimineata Fortele de Aparare ale Israelului (IDF), citate de agentia DPA, conform Agerpres.Printre acestea s-au aflat puturi de tunel si instalatii militare folosite de organizatia extremista palestiniana Hamas,…

- Armata israeliana a gasit mai multe valize cu bani ascunși in locuința unui inalt oficial Hamas din Jebaliya, a anunțat presa israeliana. "In timpul acțiunilor operative din Jebaliya, unitați ale Forțelor de Aparare ale Israelului au descoperit mijloace banești in valoare de 5 milioane de shekeli (1,36…

- Statele Unite au blocat vineri adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU prin care se cerea incetarea imediata a focului in Fașia Gaza. SUA au fost singura națiune care s-a opus rezoluției, adjunctul ambasadorului american la ONU, Robert Wood, argumentand ca o incetare necondiționata…

- Lupte violente continua in orasul Gaza si in imprejurimi intre trupele Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) si militanti inarmati, in timp ce armata se apropie de spitalul Al-Shifa, unde Israelul spune ca se afla sediul principal al Hamas. Imagini filmate in direct din zona par sa arate lupte grele…

- Armata israeliana anunța sambata ca a ucis un comandant al Hamas pe nume Ahmed Siam, conform BBC.Israel il acuza pe comandantul ucis ca a oprit 1.000 de locuitori din Gaza sa paraseasca spitalul Rantisi. O declarație comuna a Forțelor de Aparare a Israelului (IDF) și a Autoritații pentru Valori Mobiliare…

- Un film al Armatei de Aparare a Israelului (IDF) despre atrocitațile Hamas impotriva locuitorilor din cartierele israeliene din apropierea Fișiei Gaza va fi prezentat producatorilor de la Hollywood in Statele Unite, relateaza ziarul Jerusalem Post. "Filmul, pregatit de Departamentul secretarului de…