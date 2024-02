Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele militare israeliene au ucis sambata trei membri ai Hamas in Rafah, inclusiv doi militari de rang inalt, au afirmat Forțele de Aparare ale Israelului intr-un comunicat, citat de CNN.Armata a precizat ca printre agenții uciși se numara Ahmed Eliakubi, despre care armata israeliana susține…

- Casa Alba a declarat joi ca nu va sprijini niciun plan al Israelului pentru operatiuni militare majore la Rafah si a declarat ca secretarul de stat Antony Blinken a exprimat clar preocuparile SUA cu privire la astfel de operatiuni, relateaza Reuters. Fortele israeliene au bombardat joi zone din orasul…

- Armata israeliana a declarat sambata ca a cautat si a distrus un numar mare de ateliere de producere a rachetelor in Fasia Gaza, informeaza dpa, citata de Agerpres. In timpul unei cautari in zonele din cartierul Zeitun din orasul Gaza, armata a dat si peste lansatoare de rachete, dispozitive explozive,…

- Unul din sase militari israelieni ucisi de la inceperea ofensivei terestre a Israelului in Fasia Gaza fie a fost omorat accidental, fie de catre propriii sai camarazi, au anuntat luni Fortele de Aparare ale Israelului (IDF), confirmand astfel relatari aparute in presa, informeaza dpa. Bilantul total…

- Zeci de avioane de lupta israeliene au atacat peste 100 de tinte in Gaza, au anuntat marti dimineata Fortele de Aparare ale Israelului (IDF), citate de agentia DPA, conform Agerpres.Printre acestea s-au aflat puturi de tunel si instalatii militare folosite de organizatia extremista palestiniana Hamas,…

- Ministerul Sanatații din Gaza, condus de Hamas, a anunțat marți ca forțele israeliene au intrat in spitalul Kamal Adwan din partea de nord a Fașiei Gaza, „dupa ce l-au asediat și bombardat zile intregi”. Armata israeliana nu a raspuns acuzațiilor, dar anterior a anunțat ca a atacat infrastructura militara…

- Forțele aeriene ale Israelului au lovit aproximativ 250 de ținte in Gaza in ultimele 24 de ore, au anunțat reprezentanții armatei, potrivit Sky News. Membrii Forțelor de aparare israeliene -IDF- au declarat ca au lovit mai multe ținte ale Hamas. Printre țintele lovite sunt doua lansatoare de rachete…

- Armata israeliana (IDF) susține ca un comandant Hamas a fost ucis in urma unui atac aerian. Reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului IDF au afirmat ca au ucis un comandant Hamas intr-un atac aerian, potrivit Sky News. Haitham Khuwajari era comandantul batalionului Shati al Hamas, iar militanții…