Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al IDF, contraamiramul Daniel Hagari, intr-o conferința de presa, a declarat ca armata a desfașurat trei divizii la granița de nord, pe fondul atacurilor Hezbollah asupra nordului Israelului.El spune ca IDF a lovit peste 150 de celule, ucigand aproximativ 200 de agenți teroriști,…

- Armata israeliana a sustinut sambata ca a atacat peste 50 de tinte legate de Hezbollah in Siria de la inceputul razboiului in octombrie impotriva miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, relateaza AFP si Reuters.

- Armata israeliana „va intra in actiune foarte curand” in nordul tarii, la granita cu Libanul, unde au loc zilnic schimburi de focuri cu Hezbollah, a declarat luni ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- O racheta dirijata lansata din Liban a ucis duminica o femeie de 76 de ani și pe fiul ei, intr-un sat din nordul Israelului, au declarat oficiali medicali israelieni, la cateva ore dupa ce armata israeliana a declarat ca a ucis patru militanți Hezbollah puternic inarmați care incercau sa intre din Liban,…

- Armata israeliana a informat luni ca a tras din nou asupra mai multor tinte Hezbollah din Libanul vecin, potrivit DPA. Avioane de lupta ale fortelor aeriene au atacat o instalatie militara de langa Marwahin, in sudul Libanului, si un lansator de rachete in alta parte la granita, a anuntat armata. O…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) estimeaza ca, de la inceputul razboiului cu Hamas, pe 7 octombrie, au ucis sau capturat intre 8.000 și 9.000 de luptatori ai gruparii islamiste. Sambata, gruparea șiita Hezbollah a lansat zeci de rachete, din Liban, spre Israel, in timp ce armata israeliana a…

- „Aceste descoperiri dovedesc ca organizatia terorista Hamas a folosit complexul spitalului Al Shifa ca infrastructura terorista in ziua masacrului", a precizat armata si serviciile de informatii israeliene intr-un comunicat. Intr-una dintre inregistrari, un barbat este vazut cum este transportat pe…

- Israelul a anunțat vineri ca va permite intrarea a doua camioane cu combustibil in Fașia Gaza in fiecare zi, astfel incat agențiile ONU sa iși poata continua activitațile umanitare, iar spitalele sa poata funcționa. Pana acum, doar 17 tone de carburant au ajuns pe teritoriul enclavei. Tot vineri, șeful…