- Cel puțin cinci lucratori umanitari, inclusiv straini, dintr-o echipa care livra alimente pentru civilii infometați din Gaza au fost uciși intr-un atac militar israelian, potrivit grupului non-profit World Central Kitchen și autoritaților din enclava, transmite CNN. Australia a confirmat ca unul dintre…

- Ministerul Sanatatii condus de Hamas a anuntat, sambata, ca noua persoane au fost ucise de focuri de arma israeliene asupra unei multimi care astepta sa fie distribuite ajutoare in nordul Fasiei Gaza, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Un nou transport cu ajutoare alimentare era gata sa plece pe mare din Cipru catre Gaza, sambata, a declarat presedintele insulei. Primul transport de acest gen a sosit vineri noapte in enclava palestiniana asediata, transmite Reuters, citata de News.ro. Aproape 200 de tone de alimente au ajuns in enclava…

- Organizatia neguvernamentala Medici fara Frontiere (MSF) a denuntat miercuri „in termenii cei mai fermi” o lovitura israeliana asupra uneia dintre casele sale din sudul Fasiei Gaza, care a ucis doi membri ai familiei unuia dintre angajatii ONG-ului. Armata israeliana a declarat ca investigheaza incidentul.

- Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au ucis mai multi combatanti islamisti Hamas in Fasia Gaza, printre care unii in apropiere de localitatea Khan Younis, in sudul enclavei palestiniene, a anuntat duminica dimineata armata israeliana.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din IsraelUPDATE 4 februarie, ora 02.00: Se ascute conflictul dintre Israel și Hezbollah - Trei divizii israeliene, trimise la granița de nordPurtatorul de cuvant al IDF, contraamiramul Daniel Hagari,…

- Armata israeliana a bombardat duminica Fasia Gaza, unde bilantul victimelor a depasit 25.000 de morti, potrivit Hamas, in cea de-a 107-a zi a razboiului pentru controlul micului teritoriu palestinian, care amplifica tensiunile in regiune, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Israelul trebuie sa „se…

- Armata israeliana a declarat sambata ca a cautat si a distrus un numar mare de ateliere de producere a rachetelor in Fasia Gaza, informeaza dpa, citata de Agerpres. In timpul unei cautari in zonele din cartierul Zeitun din orasul Gaza, armata a dat si peste lansatoare de rachete, dispozitive explozive,…