Acţiunile Trump Media au scăzut luni cu peste 15%, după ce compania a anunţat că va emite milioane de acţiuni Trump este actionarul majoritar al companiei. Trump Media, care a creat aplicatia Truth Social si este tranzactioneaza sub indicativul DJT la bursa Nasdaq, a consemnat un declin de aproape 20% saptamana trecuta. De cand compania a inceput tranzactionarea publica pe 26 martie, pretul actiunilor sale a scazut cu mai mult de 62%, de la un pret de deschidere de 70,90 USD in acea zi, la aproximativ 27 USD luni. Drept urmare, capitalizarea sa de piata a fost redusa cu aproape 6 miliarde de dolari, lasand-o luni la aproximativ 3,7 miliarde de dolari. Intentia companiei de a emite mai multe actiuni ordinare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

