„La finalul sesiunii plenare de la Strasbourg, a fost votat Raportul referitor la politica de coeziune pentru perioada 2014-2020. In calitate de negociator-sef din partea S&D, am subliniat faptul ca politica de coeziune este principala politica de investitii a Uniunii Europene, contribuind la realizarea coeziunii economice, sociale si teritoriale in intreaga Uniune. Investitiile din cadrul politicii de coeziune la nivelul global al UE au avut un impact pozitiv fara precedent asupra regiunilor, oraselor si zonelor insulare, rurale, de frontiera si indepartate in perioada exercitiului financiar…