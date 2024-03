Stiri pe aceeasi tema

- Compania, care se va numi Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), este rezultatul unei combinatii dintre compania lui Trump si compania de tip fantoma Digital World Acquisition Corp, deja listata la bursa. Majoritatea actionarilor DWAC au votat vineri pentru aprobarea fuziunii cu TMTG. Acea fuziune…

- Noi scumpiri la produsele alimentare in pragul sarbatorilor pascale. Ciocolata și dulciurile vor avea creșteri semnificative de preț. Prețul la cacao s-au dublat in mai putin de trei luni, ceea ce va majora costurile dulciurilor pentru consumatori. Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de…

- Acțiunile companiei Gabriel Resources (simbol bursier GBU), deținatoarea proiectului Roșia Montana, au suferit o prabușire totala pe Bursa de Valori din Toronto, apoi pe cea din București, dupa pierderea procesului 'Roșia Montana' cu Romania. Toți acționarii au saracit, aproximativ 850 de milioane de…

- Șmecherii din spatele scandalului Roșia Montana au caștigat milioane de dolari intr-o luna. Acțiunile companiei Gabriel Resources s-au dublat de cand politicieni din Romania au lansat in spațiul public scenariul pierderii procesului. Pe 1 februarie o acțiune a celor care au dat in judecata statul roman…

- O fabrica din Cluj este in top pe bursa! Actiunile producatorului de abrazive Carbochim Cluj au inregistrat un randament de 365,31%, in perioada 28 aprilie 2023 - 31 ianuarie 2024, situandu-se pe prima pozitie in topul celor mai mari cresteri ale actiunilor de la Bursa de Valori Bucuresti din aceasta…

- Prețul acțiunilor companiilor europene s-a apreciat vineri pana la maximul ultimilor doi ani, insa motivele sunt foarte diferite de cele care au dus la randamentele spectaculoase de pe bursa de la New York, relateaza Reuters și Yahoo Finance.

- Tottenham, clubul la care s-a transferat recent internaționalul roman Radu Dragușin și care a platit pentru acesta italienilor de la Genoa suma de 25 milioane euro plus alte cinci milioane bonusuri, merge destul de bine in Premier League, unde are șanse reale de a prinde un loc in primele patru și de…

- Prețul acțiunilor companiilor chineze listate pe bursa de la New York s-a depreciat puternic de la inceputul anului, ele continuandu-și trendul de prabușire inregistrat in ultimele 12 luni, arata Markets Insider.