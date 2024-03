Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Reddit au debutat joi, la bursa din New York, cu un pret aflat cu 38% peste pretul ofertei publice initiale, evaluand platforma de socializare la 8,87 miliarde de dolari, transmite Reuters. Reddit, platforma de socializare cu o istorie de 19 ani, care gazduieste milioane de forumuri online,…

- STIREA INITIALA Reddit, platforma de socializare cu o istorie de 19 ani, care gazduieste milioane de forumuri online, si-a stabilit pretul IPO la 34 de dolari pe actiune, la nivelul superior al intervalului asteptat Oferta a adus 519 milioane de dolari, potrivit unui comunicat de presa, si evalueaza…

- Noua tehnologie, care a ajuns faimoasa datorita serviciului ChatGPT, este asociata cu videoclipurile, inregistrarile audio și imaginile deepfake, o forma de conținut digital trucat, in care imaginile și sunetele sunt manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale.Oficialii se tem ca acestea ar putea…

- CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a pierdut venituri de aproximativ 100 de milioane de dolari din cauza unei intreruperi masive care a afectat Facebook, Instagram și Messenger marți, 5 martie, la nivel global, a declarat un expert financiar din New York pentru Daily Mail. Expertul a declarat pentru Daily…

- Proiectul va avea peste 750 de milioane de telespectatori pe ravnita piata indiana, se arata intr-un comunicat. Tranzactia ramane supusa aprobarilor de reglementare si ale actionarilor. Acordul este de asteptat sa fie finalizat fie in ultimul trimestru al acestui an, fie in primul trimestru din 2025.…

- Simona Halep cere daune uriașe de la compania canadiana care a produs suplimentul nutritiv contaminat. ​In așteptarea verdicului de la TAS pentru o reducere a suspendarii de patru ani primita in cazul de dopaj, Simona Halep a dat in judecata firma candiana care a produs suplimentul contaminat și cere…

- Digital World Acquisition, compania de achizitii care a acceptat sa listeze la bursa platforma de socializare a fostului presedinte al SUA Donald Trump, se apropie de un acord de finantare de 50 de milioane de dolari, au declarat persoane familiare cu problema, transmite ReutersAcordul, care ar putea…

- Investitorul miliardar in fonduri speculative Bill Ackman si sotia sa, Neri Oxman, au cumparat o participatie de aproape 5% la Bursa de Valori din Tel Aviv, a informat miercuri bursa, intr-un comunicat de presa, transmite Reuters. Anuntul a venit in momentul in care bursa israeliana a anuntat pretul…