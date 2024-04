De ce s-a răcit entuziasmul pentru mașinile electrice. Care sunt preocupările consumatorilor Agenția Internaționala pentru Energie se așteapta ca vanzarile globale de mașini electrice sa creasca intr-un ritm mai lent in acest an. Și recunoaște ca tranziția catre aceste vehicule ar putea sa nu fie “constanta” și va depinde de accesibilitatea lor. Vanzarile de mașini electrice ar urma sa urce cu aproximativ 21%, pana la 17 milioane […] The post De ce s-a racit entuziasmul pentru mașinile electrice. Care sunt preocuparile consumatorilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

