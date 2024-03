Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut vineri si pe ansamblul saptamanii au avut o evolutie negativa, dupa ce banca centrala a SUA a indicat ca reducerile ratelor dobanzilor ar putea fi amanate cu inca doua luni, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,62 dolari, sau cu 1,9%,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,62 dolari, sau cu 1,9%, la 82,05 dolari pe baril,, iar contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate, de referinta in SUA, au scazut cu 1,67 dolari, sau cu 2,1%, pana la 76,94 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au inregistrat…

- Sony si-a redus previziunile de vanzari pentru consola principala PlayStation 5 (PS5) miercuri, dupa ce a avertizat cu privire la tranzactii mai slabe ale diviziei sale cheie de jocuri video, transmite CNBC, potrivit Agerpres. Gigantul japonez al jocurilor video a declarat ca acum se asteapta sa…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,01 USD pe baril, sau cu 1,2%, la 81,76 USD pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au pierdut 94 de centi, sau 1,2%, la 76,93 USD pe baril. Stocurile de titei din SUA au crescut cu 12 milioane de barili,…

- Site-ul digi24.ro a reprezentat principala sursa prin care mesajele PNL au fost distribuite catre public in ultimul an, fiind cel mai mare contract al liberalilor cu presa: aproape un milion de euro in 2023, potrivit mai multor surse din partid. Niciun articol nu a fost marcat ca publicitate politica,…

- Agentia Internationala a Energiei (IEA) si-a imbunatatit din nou estimarile privind cresterea cererii de petrol in 2024, desi proiectiile sale raman mai scazute decat asteptarile OPEC (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol), si a apreciat ca piata este bine aprovizionata in urma cresterii productiei…

- Productia de autovehicule a Chinei a atins un nivel record in 2023, pe fondul exploziei exporturilor de vehicule electrice si livrarilor spre Rusia, care au acoperit golul lasat de plecarea constructorilor occidentali, transmite Reuters. Producatorii auto din China au asamblat anul trecut 30,16 milioane…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud se vede nevoit sa prelungeasca pana in primavara cel puțin contractele pentru transportul județean, dupa ce licitația in valoare de peste 300 de milioane de lei a ramas in aer. In luna decembrie, consilierii județeni și-au dat acordul pentru ca actualele contracte…