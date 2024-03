Programul Rabla 2024. Ce riscă românii care dau jos autocolantul de pe mașinile cumpărate Programul Rabla 2024. Ediția din acest an vine cu mai multe schimbari și noutați. Ce risca romanii care dau jos autocolantul de pe mașinile cumparate. Sancțiunea este una extrem de aspra. Noutate in Programul Rabla 2024: ce rol are autocolantul prezent pe parbriz și ce risca cei care-l dau jos Marți, 19 martie, incepe oficial Programul Rabla 2024 . In aceasta ediție vorbim despre alte bugete și alte condiții in care pot fi cumparate mașini noi cu bani de la stat. Fara indoiala, cea mai mare modificare la programul curent se refera la subvenția pentru mașinile electrice. Nu vorbim de una de bun… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, incepand din data de 19 martie 2024, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii in cadrul…

- Ghidurile de finanțare pentru Programele Rabla Clasic și Rabla Plus au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Astfel ca, incepand cu data de 19 martie 2024, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validați, in vederea indeplinirii formalitaților de inscriere in cadrul Programelor…

