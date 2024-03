Stiri pe aceeasi tema

- Pe de alta parte, persoanele juridice pot furniza documentele necesare participarii in cadrul celor doua programe prin intermediul unei aplicații informatice dedicate, facilitand astfel procesul de inscriere si contribuind la promovarea unui impact pozitiv asupra mediului.Potrivit unui comunicat al…

- Ghidurile de finanțare pentru Programele Rabla Clasic și Rabla Plus au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Astfel ca, incepand cu data de 19 martie 2024, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validați, in vederea indeplinirii formalitaților de inscriere in cadrul Programelor…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a lansat astazi, in județul Bacau, in comuna Magirești, Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitați de cult, instituții și autoritați publice din sistemul național de asistența sociala. Programul are un buget…

- Autoritatile publice locale din sistemul national de asistenta sociala, entitati juridice non-profit si unitatile de cult au la dispozitie un buget de 250 de milioane de lei pentru finantarea achizitiei, montajului si punerea in functiune de panouri fotovoltaice, a anuntat, vineri, intr-o conferinta…

- Peste 18 milioane de ambalaje au fost colectate, in luna februarie, prin Sistemul Garantie-Returnare (SGR), potrivit datelor prezentate, miercuri, de catre ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, la finalul sedintei de Guvern, informeaza AGERPRES . „Doar in luna februarie, care nu s-a…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat astazi, 02 februarie 2024, o noua lista cu aproximativ 10.000 de dosare acceptate in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice. „Sunt deja peste 19.000 de viitori prosumatori care au primit aprobarea de a instala panouri fotovoltaice. Interesul pentru…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a publicat Ghidul de finantare pentru primariile care vor sa acceseze proiecte pentru sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate. Finantarile sunt acordate prin Administratia Fondului de Mediu si vizeaza protejarea si imbunatatirea calitatii…

- Bugetul propus pentru programul-pilot ”Rabla pentru sobe” se ridica la valoarea de 500 de milioane de lei, iar finantarea se acorda pentru dispozitivele cu randament de minimum 80% si emisii mici de poluanti, a anuntat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea…