Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Naționala a Tineretului, Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, le ureaza „La mulți ani” tuturor tinerilor care muncesc din greu, fie ca se afla in țara sau in strainatate. Piedone le transmite celor carora „statul le inchide prea multe uși in nas” și sunt nevoiți sa…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, daca se asteapta ca Mircea Geoana sa candideze la alegerile prezidentiale. ”Sunt ferm convins ca va candida. Nu suport ipocrizia. Nu suport jocul dublu de a vinde adevarul altfel decat e. Dupa ce ai…

- Cristian Popescu Piedone, principalul candidat la Primaria Capitalei, promite ca va avea grija de București și de toți cetațenii pe care politicienii ii „batjocoresc fara mila!” „Turbați dupa caftan, v-ați pierdut infațișarea de oameni! Ați uitat de oamenii nedreptațiți și mințiți de Nicușor Dan și…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, continua razboiul cu PSD și PNL, dupa decizia coaliției de a renunța la candidatul comun. Nesusținut de PSD și PNL, Piedone, considera ca actuala coaliție de guvernare vrea sa lase Capitala inca 4 ani pe mana lui Nicușor Dan.

- Campania pentru Primaria Capitalei da naștere unor replici acide intre contracandidați, iar protagoniștii celor mai importante sunt Catalin Cirstoiu și Cristian Popescu Piedone. Candidatul aliantei electorale PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a afirmat, miercuri, ca este vremea unui Bucuresti…

- Candidat la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, ii acuza pe cei de la PSD și PNL ca ar face orice pentru a-l opri și se așteapta inclusiv ”sa ma aresteze”. Piedone susține ca el merge pe ”cioburi”, iar presiunile vin din toate parțile. ”Cred ca m-am saturat sa tot repet: nu ma voi retrage,…

- Candidatul independent la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a transmis un mesaj adresat jurnaliștilor prin intermediul Facebook. „Stimați jurnaliști, muncesc așa cum m-au invațat cetațenii in ultimii 32 de ani:CU RESPECT pentru comunitatea care m-a ales sa-i reprezint interesele!…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD nu il va susține pe Cristian Popescu Piedone la alegerile pentru Primaria Capitalei. Acum a sosit și raspunsul lui Piedone. Cristian Popescu Piedone a oferit prima reacție dupa ce a aflat ca PSD nu il va susține pentru Primarie. Vestea proasta i-a…