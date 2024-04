VIDEO. 29 de morți la Istanbul, după o explozie puternică la un club de noapte Incendiul izbucnit la doua niveluri inferioare unei cladiri de 16 etaje a ucis 29 de persoane iar alta este in stare grava la spital. Focul a fost stins de pompieri dar munca echipelor de intervenție continua in cladirea unde a avut loc deflagrația, transmite CNN Turk. In timp ce focul se intețea, clubul și cladirea […] The post VIDEO. 29 de morți la Istanbul, dupa o explozie puternica la un club de noapte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACTUALIZARE Administrația din Istanbul a anunțat marți ca 25 de persoane au fost ucise in incendiul care a izbucnit intr-un club de noapte aflat sub o cladire cu 16 etaje din Beșiktaș, alte trei victime fiind grav ranite, transmite Daily Sabah. La fața locului au fost trimise echipe de pompieri, medici…

- Un incendiu a izbucnit la nivelul inferior al unei cladiri cu 16 etaje din Sisli, dupa o explozie puternica ce a avut loc la un club de noapte aflat la un etaj inferior al cladirii. La fața locului s-au deplasat un numar mare de polițiști, pompieri și paramedici. Incendiul a ucis 15 persoane și a ranit…

- Incendiul a izbucnit marți, 2 aprilie, in clubul aflat la baza unei cladiri de 16 etaje din cartierul Beșiktaș din Istanbul, autoritațile precizand ca este posibil ca focul sa fi pornit din cauza lucarilor de renovare, relateaza CNN Turk și publicația Daily Sabah.Cel puțin 15 persoane au murit și peste…

- Cladirea in care isi desfașoara activitatea Judecatoria Cornetu din judetul Ilfov a luat foc. Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de peste 1.500 de metri patrati. Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata la o cladire administrativa in care isi desfasoara activitatea Centrul Cultural si Judecatoria…

- Un incendiu mortal a izbucnit in inima cartierului Campanar din Valencia, care a cuprins o cladire rezidențiala cu 14 etaje și 138 de apartamente. Deocamdata, au fost confirmați patru morți și 19 persoane disparute. Incendiul, care a izbucnit joi seara, in jurul orei locale 17:00 intr-unul dintre apartamente,…

- Acoperisul unei pensiuni din municipiul Targoviste a fost cuprins de un incendiu, duminica dupa-amiaza, pompierii intervenind pentru stingerea flacarilor care s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. Potrivit primelor informații, in unitatea turistica nu erau persoane cazate si nu exista…

- Șase oameni, inclusiv trei polițiști, au fost raniți intr-un atac armat, in fața unui tribunal din Istanbul. Atacatorii, un barbat și o femeie, au fost uciși in urma unui schimb de focuri cu forțele de ordine, relateaza Reuters. Turkish police have killed two shooters who attacked a courthouse in Istanbul,…

- Incendiu puternic, joi seara, la Hidrocentrala Porțile de Fier 1 din localitatea Gura Vaii, din județul Mehedinți. Flacarile puternice au izbucnit la un transformator electric aparținand Hidrocentralei Porțile de Fier 1. Incendiul se manifesta violent, cu flacara deschisa, la ora transmiterii acestei…