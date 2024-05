Dinamo, în haine de sărbătoare la barajul pentru retrogradare Sub presiunea retrogradarii, Dinamo și-a adus aminte sa joace fotbal, dar a facut-o abia la barajul pentru evitarea retrogradarii. Nici norocul nu le-a lipsit de data aceasta cainilor, avand in vedere ca au nimerit o echipa net inferioara, Csikszereda. Unde mai pui ca și suporterii i-au impins de la spate in succesul cu 2-0 din […] The post Dinamo, in haine de sarbatoare la barajul pentru retrogradare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

