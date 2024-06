Stațiunea Bran, în pericol! Aici se construiește următorul reactor nuclear modular mic (SMR) după cel de la Doicești Stațiunea Bran, in pericol! Aici se construiește urmatorul reactor nuclear modular mic (SMR), dupa cel de la Doicești. Al doilea reactor nuclear modular mic va fi construit la Bran, dupa cel de la Doicești. Vin informații de ultima ora despre acest subiect care isca ingrijorare in randul locuitorilor din cunoscuta stațiune Bran. Gigantul nuclear NuScale […] The post Stațiunea Bran, in pericol! Aici se construiește urmatorul reactor nuclear modular mic (SMR) dupa cel de la Doicești first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

