Cine va suferi de pe urma tarifelor lui Trump Politicile economice ale lui Donald Trump vor lovi in mod disproporționat cele mai sarace gospodarii americane, care vor plati cea mai mare parte dintr-o povara de 500 de miliarde de dolari pe an in cazul in care candidatul republican va caștiga și va introduce tarife vamale pentru toate importurile din SUA, potrivit economiștilor de la […] The post Cine va suferi de pe urma tarifelor lui Trump first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

