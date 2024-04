Stiri pe aceeasi tema

- Salile de pacanele vor fi interzise in localitațile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Lege la Parlament Salile de pacanele vor fi interzise in localitațile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Amenzile vor crește substanțial. Legea va fi adoptata marți, in plen, a anunțat presedintele interimar al…

