Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, și-a lansat programul de guvernare locala2024 – 2028, prin care isi propune sa continue proiectele incepute in mandatul anterior de primar general, aduce noi idei derivate din realitatile socio-economice ale Capitalei, dar si din propunerile primite din partea bucurestenilor. Gabriela Firea și-a structurat Programul pe cele mai importante […]