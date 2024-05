Gabriela Firea anunța ca a mai incheiat o etapa importanta in cu privire la finalizarea drumului Ciurel – Centura București și Prelungirea Ghencea. Candidata la Primaria Capitalei spune ca acest proiect este o prioritate pentru ea și are de gand sa termine lucrarile cat mai repede posibil. Gabriela Firea bifeaza reușite noi Gabriela Firea vine […] The post Gabriela Firea: Trebuie sa transformam Capitala in „Orașul dorit de oameni” appeared first on Puterea.ro .