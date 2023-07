Silvio Berlusconi a decedat pe 12 iunie, la varsta de 86 de ani, iar in urma sa a ramas o avere impresionanta. Cei doi vor detine in cote egale 53% din actiunile Fininvest, restul urmand sa se imparta intre cei trei copii ai lui Berlusconi din cea de-a doua casatorie – Barbara, Eleonora si Luigi Berlusconi, conform testamentului.Marina Berlusconi este in acest moment presedinta Fininvest si Pier Silvio Berlusconi este CEO-ul companiei de media Mediaset.Berlusconi, decedat pe 12 iunie, la 86 de ani, i-a lasat 100 de milioane de euro ultimei sale partenere, deputata Marta Fascina, in varsta de 33…