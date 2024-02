Summit la Bruxelles, sub presiunea fermierilor Așa cum era de așteptat, fermierii din mai multe țari protesteaza astazi la Bruxelles in fața Comisiei Europene, chiar in ziua in care are loc un summit important la care sunt prezenți mai mulți șefi de stat din UE, printre care se afla și Klaus Iohannis, președintele Romaniei. Tema discuțiilor: ajutoarele pentru Ucraina și nicidecum problemele agricultorilor din statele membre. La acest moment, Bruxelles-ul se afla sub asediu, dupa ce fermierii din mai multe state au intrat cu tractoarele in Capitala Belgiei, ieri, și le-au lasat la cațiva metri de sediul CE. Agricultorii au aprins focuri, arunca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum era de așteptat, fermierii din mai multe țari protesteaza astazi la Bruxelles in fața Comisiei Europene, chiar in ziua in care are loc un summit important la care sunt prezenți mai mulți șefi de stat din UE, printre care se afla și Klaus Iohannis, președintele Romaniei. Tema discuțiilor: ajutoarele…

- Președintele Iohannis a declarat, la intalnirea Consiliului European de la Bruxelles, ca cerințele fermierilor din Romania și Europa au fost discutate și ca deja au fost gasite soluții ușor de implementat. „Nu puteam sa ne intalnim in Bruxelles, cu orașul blocat de fermieri, fara sa discutam despre…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat luni, 22 ianuarie, ca va cere marți, in Consiliul Uniunii Europene de la Bruxelles, plecarea comisarului european pentru Agricultura, polonezul Janusz Wojciechowsk, din cauza nerespectarii de catre acesta a votului favorabil pentru derogarile propuse…

- Vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur, susține o posibila colaborare intre liberali și social-democrați in viitor, evidențiind ca aceasta coaliție aduce cu sine stabilitate, generand astfel și alte aspecte benefice pentru țara noastra. Gheorghe Flutur a subliniat importanța colaborarii dintre cele doua…

- In cadrul reuniunii, șefii de stat și de guvern s-au axat pe teme complexe, cu mize majore pentru Uniune, pentru statele membre, inclusiv pentru Romania și cetațenii sai. Acestea au vizat extinderea UE, revizuirea Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, sprijinul pentru Ucraina, situația din Orientul…

- In cadrul reuniunii, șefii de stat și de guvern s-au axat pe teme complexe, cu mize majore pentru Uniune, pentru statele membre, inclusiv pentru Romania și cetațenii sai. Acestea au vizat extinderea UE, revizuirea Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, sprijinul pentru Ucraina, situația din Orientul…

- Dupa decizia Consiliului European de a deschide negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeana a Ucrainei si Republicii Moldova, președintele Klaus Iohannis a facut prima declarație de presa. „Avem vesti bune, asa intermediar am decis sa vin sa fac o declaratie. Pot sa va spun ca acum cateva minute…

- Agenția de știri Reuters scrie ca decizia de a incepe negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana ar putea fi amanata pana in martie 2024. Aceasta dezvoltare nu numai ca afecteaza Ucraina, dar ar putea avea implicații semnificative și pentru Republica Moldova. Un aspect esențial in aceasta…