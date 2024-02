Summit la Bruxelles, sub presiunea fermierilor (Video) Așa cum era de așteptat, fermierii din mai multe țari protesteaza astazi la Bruxelles in fața Comisiei Europene, chiar in ziua in care are loc un summit important la care sunt prezenți mai mulți șefi de stat din UE, printre care se afla și Klaus Iohannis, președintele Romaniei. Tema discuțiilor: ajutoarele pentru Ucraina și nicidecum problemele agricultorilor din statele membre. La acest moment, Bruxelles-ul se afla sub asediu, dupa ce fermierii din mai multe state au intrat cu aproximativ 1.000 de tractoare in Capitala Belgiei, ieri, și le-au lasat la cațiva metri de sediul CE . Agricultorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

