Bruxelles-ul, împărțit între Ucraina și furia fermierilor europeni Protestele fermierilor se extind in Franța, unde Parisul este sub asediu de trei zile, dar și in Belgia sau Italia. Joi ar putea sa fie o zi hotaratoare pentru agricultura din UE, pentru ca sunt anunțate proteste de amploare la Bruxelles, unde va avea loc un summit al Consiliului European. Liderii europeni se vor reuni, joi, la Bruxelles pentru un summit extraordinar, in cadrul caruia se va discuta despre un nou ajutor financiar pentru Ucraina, intr-o perioada in care fermierii din tot mai multe țari se plang ca tocmai de la Ucraina au aparut problemele lor. Comisia Europeana iși vede de treaba,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

