- Fermierii au incercat sa-l atace pe Emmanuel Macron intrand intr-o expoziție agricola din Paris. Un grup de fermieri francezi au luat cu asalt Expoziția Agricola Internaționala de la Paris, pe fondul protestelor in curs de desfașurare și inainte de participarea așteptata a președintelui Emmanuel Macron…

- Intenția Comisiei Europene de a prelungi cu inca un an suspendarea taxelor de import pentru produsele ucrainene crește tensiunea in randul fermierilor europeni. Polonia avertizeaza chiar ca urmeaza radicalizarea agricultorilor comunitari. Franta este pe cale sa obțina o mare victorie care se le ridice…

- UPDATE Zelenski a facut noi schimbari in armataPreședintele Volodimir Zelenski a anunțat mai multe schimbari in conducerea militara a Ucrainei in timpul discursului sau de seara din 10 februarie, numind doi noi adjuncți ai comandantului șef Oleksandr Sirski și trei noi adjuncți ai șefului Statului Major…

- Guvernele europene ar trebui sa reziste in fața apelurilor de a aloca un sprijin financiar mai mare pentru fermierii care protesteaza pe continent, sau, in caz contrar, vor regreta, a declarat directoarea Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, joi, arata B1T, care citeaza France24 . Fermieri…

- In loc sa fie preocupați de protestele fermierilor care au loc chiar in fața sediului Comisiei Europene, liderilor UE le pasa mai mult de Ucraina, careia i-au aprobat un ajutor suplimentar de 50 de miliarde de euro in cadrul bugetului UE. La mica distanța de locul unde s-au aflat șefii de state din…

- Protestele fermierilor francezi au avut efect la Palatul Elysee: presedintele francez Emmanuel Macron va avea o intrevedere, joi, la Bruxelles, cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intrevederea va avea in centrul discuțiilor criza din agricultura si masurile de sprijin pe care fermierii…

- Franta urmeaza sa livreze Ucrainei alte 40 de rachete cu raza lunga de actiune de tip SCALP si ”sute de bombe”, anunta presedintele francez Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o vizita la Kiev ”in februarie”.Franta este ”pe cale sa finalizeze un acord” de securitate cu Ucraina - de tipul celui…

- Maia Sandu a reafirmat angajamentul R.Moldova in implementarea reformelor pentru aderarea la Uniunea Europeana in discuția telefonica cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Maia Sandu a exprimat speranța ca Franța va juca in continuare un rol activ in susținerea R.Moldova in acest demers.Interlocutorii,…