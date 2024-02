Avertismentul polonezilor: Urmează radicalizarea fermierilor europeni Intenția Comisiei Europene de a prelungi cu inca un an suspendarea taxelor de import pentru produsele ucrainene crește tensiunea in randul fermierilor europeni. Polonia avertizeaza chiar ca urmeaza radicalizarea agricultorilor comunitari. Franta este pe cale sa obțina o mare victorie care se le ridice moralul fermierilor: dupa cate se pare, Uniunea Europeana a fost aproape convinsa sa monitorizeze mai atent productia de cereale a Ucrainei, in momentul in care blocul comunitar vrea sa prelungeasca, pentru inca un an, suspendarea taxelor de import pentru marfurile ucrainene. Miercuri, Franta ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

