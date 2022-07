Un cioban a murit in incendiile care devasteaza nord-vestul Spaniei, au anuntat, luni, autoritatile locale, a doua moarte dupa cea a unui pompier, duminica, in aceeasi zona, relateaza AFP. Corpul unui ”barbat in varsta de 69 de ani a fost gasit la patru kilometri vest de Escober de Tabara”, in provincia Zamora, ”intr-o zona arsa […] The post VIDEO. Incendiile violente din nord-vestul Spaniei fac victime. Un pompier și un cioban au murit in ultimele doua zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .